Сегодня в Карелии будет мокро и холодно

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Днем осадки пройдут местами, но небольшие - в виде мокрого снега, а на юге дождя, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха днем составит +3, +8 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха днем будет +4, +6 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: pixabay.com