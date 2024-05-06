06 мая 2024, 06:30
Сегодня в Карелии будет мокро и холодно
Прогноз погоды на понедельник дали синоптики Гидрометцентра РК
Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Днем осадки пройдут местами, но небольшие - в виде мокрого снега, а на юге дождя, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха днем составит +3, +8 градусов.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха днем будет +4, +6 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: pixabay.com