Понедельник в Карелии будет мокрым и холодным

Облачная с прояснениями погода будет 6 мая в Карелии. Ночью без существенных осадков, а днем они пройдут местами, но небольшие - в виде мокрого снега, а на юге дождя, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2, -7 градусов, днем будет +3, +8 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -3, -5 градусов, днем будет +4, +6 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. // фото: pixabay.com