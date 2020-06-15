15 июня 2020, 16:00
Во вторник в Карелии будет очень жарко
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 16 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+27.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27, на юге местами до +30, на севере +16+21.
В Костомукше до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +21, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.
О том, какую погоду ждать в Карелии на этой неделе, читайте в нашем материале.