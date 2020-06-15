Во вторник в Карелии будет очень жарко

Завтра, 16 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +13+15, днем +25+27.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27, на юге местами до +30, на севере +16+21.

В Костомукше до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +21, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, какую погоду ждать в Карелии на этой неделе, читайте в нашем материале.