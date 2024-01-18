Во встречном ДТП в Карелии пострадал водитель

Утром 17 января на территории Сегежского района произошла авария. Иномарка и ГАЗель столкнулись на трассе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это случилось на 16-м километре автодороги А-137 около 10:40, автомобили ГАЗ «Соболь» и Hyundai Solaris двигались навстречу друг другу и не смогли разъехаться.

Травмы получил 47-летний водитель легковушки. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. // фото: ГИБДД Карелии