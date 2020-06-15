Внучка помогла бабушке выиграть в лотерею 55 миллионов долларов

Пожилая жительницы Канады сорвала джекпот, но даже об этом не догадываясь.

Женщина по имени Лаура Тутчо приобрела лотерейный билет, но забыла проверить результаты. Розыгрыш прошел 1 мая. Узнать результаты женщине напомнила ее внучка, которая рассказала, что кто-то из их родного городка выиграл крупную сумму. После этого разговора пенсионерка проверила в интернете выигрышную комбинацию и не поверила своим глазам. Победительницей оказалась она сама, выиграв 55 миллионов канадских долларов (2,8 миллиарда рублей), передает «Лента.ру».

Женщина не верила в свою удачу и все смотрела то на билет, то на выигрышную комбинацию. По словам победительницы, ее внучка сказала: «Ба, числа не поменялись!». Свой выигрыш женщина намерена потратить на помощь своей семье.