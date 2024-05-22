Внедорожник вылетел с трассы «Сортавала» в Карелии

Вечером 20 мая в Сортавальском районе на 273-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП. Об этом информирует паблик полиции района.

По данным источника, инцидент случился в 22:10. Водитель автомобиля Lada Niva не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

В аварии пострадал сам водитель транспортного средства. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняют специалисты. // Фото полиции Сортавалы