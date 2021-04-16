Внедорожник перевернулся утром в Петрозаводске

Сегодня около семи утра в Петрозаводске на Соломенском шоссе перевернулся автомобиль SsangYong. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ведомства, водитель иномарки 1954 года рождения не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пожилой автомобилист не пострадал. А вот транспортное средство получило повреждения.

В ГИБДД призывают водителей карельской столицы к внимательности за рулем, правильному выбору скорости и соблюдению Правил дорожного движения. Фото Госавтоинспекции