16 апреля 2021, 14:46
Внедорожник перевернулся утром в Петрозаводске
На Соломенском шоссе автомобиль вылетел с дороги, водитель не пострадал
Сегодня около семи утра в Петрозаводске на Соломенском шоссе перевернулся автомобиль SsangYong. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
По данным ведомства, водитель иномарки 1954 года рождения не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пожилой автомобилист не пострадал. А вот транспортное средство получило повреждения.
В ГИБДД призывают водителей карельской столицы к внимательности за рулем, правильному выбору скорости и соблюдению Правил дорожного движения. Фото Госавтоинспекции