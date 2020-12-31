31 декабря 2020, 09:58
Внебольничная пневмония не отступает
35 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3682 пациента, 103 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1937 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.