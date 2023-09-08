Вместо уникальной святыни в Петрозаводск привезли ее копию

Посвященные прибытию в Карелию богослужения проходят 8 сентября в Александро-Невском соборе Петрозаводска. Однако в кафедральном храме находится не сам чудотворный крест, сообщили в группе Петрозаводской и Карельской епархии ВКонтакте.

Вместо знаменитого Годеновского креста в республику привезли его точную копию. Сама святыня осталась на прежнем месте – в небольшом сельском храме в Ярославской области.

Уникальному кресту почти 600 лет, поклониться ему приезжают в монастырь многие паломники. // фото: photomix-company/pixabay.com