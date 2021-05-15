Власти Португалии смягчили условия получения «золотой визы»

С началом пандемии COVID-19 экономический кризис затронул все сферы экономики. Больше всего пострадал туристический бизнес, который ежегодно приносил в бюджет страны до 13% ВВП. Стимулировать поток инвестиций призван приказ Кабмина республики № 5793-A / 2020 «О выдаче видов на жительство в связи с кризисом в области здравоохранения», который упрощает процедуру выдачи и продления всех видов виз, в том числе инвестиционных.

«Золотая виза» в Португалию – что это

С момента запуска программы «Виза за инвестиции» власти Португалии смогли инвестировать в развитие экономики страны 2 479 694 844 евро. Средства поступали от нерезидентов, которые планировали получить гражданство Португалии и активно инвестировали в недвижимость, программы реконструкции, создавали бизнес на территории страны.

Программа бизнес-иммиграции в Португалию с возможностью получить гражданство страны через 5-7 лет без фактического проживания на ее территории – одна из немногих программ, которые привлекают своей доступностью.



После нескольких лет практики правительство Португалии снизило инвестиционные лимиты и добавило несколько дополнительных вариантов для капиталовложений. Обязательной остается проверка Due Diligence, где в частности инвестор публикует данные об открытых источниках своих доходов.

Виды доступных капиталовложений по программе Golden Residence Permit Program:

-покупка недвижимости;

-инвестиции в недвижимость, требующую реконструкции;

-приобретение акций государственных компаний;

-создание бизнеса на территории страны;

-создание рабочих мест;

-открытие депозита в банке;

-инвестиции в объекты всемирного наследия, научную деятельность.

В зависимости от выбранного вида капиталовложения, инвестору предлагается минимальная инвестиционная сумма и сроки, в течение которых капитал должен работать на экономику страны.

Программа due diligence

Due Diligence – проверка на благонадежность и самый эффективный способ узнать все об инвесторе. Правительства ЕС через Due Diligence нивелируют будущие риски, связанные с отмыванием «грязных» активов. Кроме основных требований, которые предъявляют страны к будущим резидентам (отсутствие судимости, наличие страховки и пр.), важной частью остаются источники получения денег, которые будут работать на экономику страны.

Компания Иммигрант-Инвест имеет в штате сертифицированную международной ассоциацией службу Compliance Anti Money Laundering Officer. Итоговое заключение офицера, проводящего проверку на благонадежность, полностью снижает отказы в получении «Золотой визы» Португалии.

Предварительная проверка занимает 1-3 дня. Если у офицера возникают вопросы законности прибыли, проводится полное расследование с согласия претендента на визу.

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