Власти Финляндии могут ослабить ограничения на туристические поездки

Власти Финляндии во вторник, 23 июня, рассмотрят вопрос о снятии ограничений на посещение ряда стран, которые сумели справиться с коронавирусом. Об этом сообщает Yle.

Правительство Суоми будет решать вопрос, разрешать ли гражданам страны полеты, например, в Италию, Испанию и Грецию - в туристические страны, традиционно популярные у жителей Финляндии. Сейчас они открыты для граждан Суоми, однако, после возвращения им необходимо удалиться на 14-дневную изоляцию.

С 14 июня жители Финляндии могут без ограничений ездить в Норвегию, Данию, Исландию и страны Балтии. Граница с Россией закрыта, минимум, до 14 июля.