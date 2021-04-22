Владислав Ларин выиграл всероссийский турнир по тхэквондо

В Черкесске 20-21 апреля прошел всероссийский турнир по тхэквондо Кубок президента союза тхэквондо России. На соревнованиях успешно выступил карельский спортсмен Владислав Ларин.

Как сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия», заслуженный мастер спорта из нашей республики выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 87 килограммов.

Эти соревнования были отборочными на чемпионат мира по тхэквондо. Владислав Ларин занимается у тренера Сергея Петрова. Фото источника