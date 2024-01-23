Владимир Путин подписал указ о статусе многодетной семьи в России

Семьи с тремя и более детьми смогут получать социальную поддержку до совершеннолетия старшего ребенка: эти правила будут едиными для всей страны.

Президент России своим указом закрепил статус многодетной семьи в России и право на получение такими семьями мер социальной поддержки.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно»,

— говорится в тексте указа.

Многодетным семьям будут предоставлять социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации.

Ранее Владимир Путин не раз подчеркивал важность поддержки семей с детьми. Это ключевое направление национального проекта «Демография», инициированного Главой государства.

«Сбережение народа – это наш приоритет на поколения вперед. Повторю, в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах», – отмечал глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2023 года.

В России выстроена единая система поддержки нуждающихся семей с детьми: от помощи будущим мамам до достижения ребенком 17 лет. В 2020 году был расширен круг получателей федерального материнского капитала: право на него приобрели семьи, где рождается первенец.

В субъектах Федерации дополнительно реализуются и региональные меры поддержки. Так, в Карелии многодетным семьям выплачивается региональный материнский капитал. В прошлом году его получили 1 572 многодетных семьи. Направления использования регионального маткапитала за последние годы несколько раз расширялись.

На данный момент родители чаще всего расходуют его на оплату детского сада: так в минувшем году поступили 833 семьи. Еще 430 семей направили средства на улучшение жилищных условий, а 208 семей – на ремонт жилья. Также на средства маткапитала семьи приобретали автомобили и/или сельхозтехнику. Есть среди многодетных родителей и те, кто с помощью этой меры поддержки газифицировали свои дома или приобрели технические средства реабилитации для ребенка-инвалида.

В наступившем году реализация нацпроекта «Демография» в Карелии продолжится. И это не только выплата регионального маткапитала. Нуждающимся семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставляются ежемесячные выплаты, пока малышу не исполнится три года. Также государство продолжит помогать семьям, страдающим бесплодием, в оплате процедуры ЭКО. В целом на предоставление различных выплат предусмотрено почти 313 млн рублей, из них более 260 млн – средства федерального бюджета. // фото unsplash.com/ Aditya Romansa