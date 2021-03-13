Владелец «Карельского окатыша» стал самым богатым миллиардером России

Состояние миллиардера Алексея Мордашова и его семьи впервые выросло до 30 миллиардов долларов. Это произошло на фоне подорожания акций «Северстали», сообщает Forbes.

Ранее такого показателя удавалось достичь только одному российскому миллиардеру – Владимиру Потанину. Сейчас, по информации делового издания, состояние Потанина оценивается в 28,3 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге Владимир Потанин занимает 53 место, а Алексей Мордашов – 51-е. Таким образом, в настоящее время он является самым богатым российским предпринимателем.

Напомним, Алексей Мордашов является владельцем металлургической компании «Северсталь». Один из ее активов является костомукшский горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш». // Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС