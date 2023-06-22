Владельцев собак, которые гуляют сами по себе, будут штрафовать

Карельские депутаты одобрили штрафы за самовыгул домашних животных. Об этом сообщается в VK-паблике парламента республики.

Отныне в населенных пунктах запрещено выгуливать собак без поводка, отпускать домашних животных на самовыгул, содержать их в помещениях общего пользования многоквартирного дома (в том числе общежития), также детям запрещено выгуливать потенциально опасных собак.

Нарушителям может грозить предупреждение или штраф. Санкция для граждан составит от 500 до 1 000 рублей; должностных лиц – от 1 500 до 3 000 рублей; юрлиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то штраф будет больше.

Привлекать граждан к ответственности будут органы местного самоуправления, а юридических лиц – региональный Минсельхоз.