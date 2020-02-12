Владельцам собак напомнили о недопустимости самовыгула

В карельской столице продолжается отлов бездомных собак. В мэрии напомнили петрозаводчанам о то, что не стоит отпускать своих питомцев на самовыгул: бродячих животных стерилизуют и отправляют на содержание в приют.

Новый муниципальный контракт планируется заключить до конца февраля. Сейчас по заявкам работает ПМУП «Автоспецтранс», уточнили в горадминистрации.

«За последние три года на средства субвенции от Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия было отловлено более 1,2 тысяч животных. Только в 2019 году общественные организации с привлечением грантовых средств стерилизовали более 1,5 тысяч животных»,

- сообщается на сайте мэрии.

В пункте временного содержания ПМУП «Автоспецтранс» построен тёплый вольер для животных после операций. Первый Петрозаводский общественный приют и группа помощи бездомным животным «Надежда» получили средства в размере более 250 тысяч рублей на содержание принятых из отлова животных.

С информацией о найденных на улице собаках можно обратиться к общественным организациям. Ни в коем случае нельзя подбрасывать животных без предварительной договорённости. О стаях, в том числе агрессивных, необходимо сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру - 051.