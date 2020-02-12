Станция переливания крови нуждается в донорах

Станция переливания крови Карелии нуждается в донорах. Сдать кровь приглашают доноров с группами O (I) Rh (-); A(II) Rh (-), A(II) Rh (+); В (III) Rh (-); AB (IV) Rh(-).

На станции сообщили, что введены временные ограничения для доноров групп крови O (I), A(II), AB (IV) резус «Прима». Также доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Забор плазмы временно приостановлен.

Донорам из районов при каждом обращении в ГБУЗ «РСПК» должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства (срок годности справки - 3 дня со дня получения).

Сдать кровь можно в будни с 8 до 13 на улице Пирогова, 4-а, в Петрозаводске.

Также 29 февраля пройдет донорская суббота. Сдать кровь можно будет с 8 до 12. Открыта предварительная запись по телефонам РСПК 76-42-65 и 8-965-817-10-85 с 13 до 15 в рабочие дни.