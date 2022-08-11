Виртуальные концертные залы создадут в двух музыкальных школах Карелии

Виртуальные концертные залы начнут создавать в музыкальных школах страны. В 2023 году появятся такие залы и в двух учреждениях Карелии, сообщили в региональном министерстве культуры.

Департамент кинематографии и цифрового развития назвал победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов. 60 регионов направили 211 заявок, но победили только 80 учреждений из 47 субъектов России.

В числе победителей - музыкальная школа (Сортавала) и «Детская музыкальная школа имени Г.А. Вавилова» (Костомукша). Всего на создание виртуальных концертных залов музыкальные школы получат 3 500 000 рублей. (фото unsplash.com, Marius Masalar)