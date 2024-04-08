Возможность выиграть подарочный сертификат в торговый центр предоставили компании АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» в апреле

Фотоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте»

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» в апреле проводят акцию «Весне дорогу – долгам нет места». Те, кто закроют задолженность и оплатят текущий счет (за март) до 25 апреля, автоматически принимают участие в акции. Если долга нет, то достаточно просто оплатить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. Победителей определят методом генерации случайных чисел среди выполнивших все условия. Тридцать человек выиграют сертификаты номиналом 3 тысячи рублей в один из гипермаркетов Петрозаводска.

Итоги акции «Весне дорогу – долгам нет места» подведут в начале мая. Сотрудники ООО «КРЦ» оповестят счастливчиков по телефону и пригласят для вручения подарочного сертификата по адресу г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60. В случае, если в течение пяти дней до победителя не удастся дозвониться, организаторы акции выберут другого призера.

Не копите долги перед началом дачного сезона. Неплательщики рискуют остаться не только с большими счетами и пенями за услуги водоснабжения и водоотведения, но и без работающей канализации. Если просрочка платежа у абонента превышает два месяца, жильцов квартиры-должника отключают от услуги водоотведения. Неприятно вернуться из отпуска и обнаружить, что канализацией нельзя пользоваться, поэтому не забудьте погасить задолженность перед вашим долгим отсутствием.

Обратите внимание, что передавать показания индивидуальных приборов учета все же необходимо ежемесячно, иначе стоимость услуг будет рассчитываться по нормативу. О размере долга можно узнать по телефону Центра единого обслуживания 8 (8142) 56-04-31, на сайте в личном кабинете https://крц10.рф и с помощью чат-бота, QR-код для подключения к которому находится на квитанциях или сайтах ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал». Обратиться можно и лично – в Центр единого обслуживания, расположенного по адресу ул. Гоголя, д. 60.

Передать показания счетчиков, погасить задолженность вы можете:

• С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн

• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков

• В отделениях АО «Почта России»

• В личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/или https://www.крц10.рф/

Подробную информацию об акции «Весне дорогу – долгам нет места» уточняйте по телефону 8 (8142) 56-04-31.

Реклама. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.