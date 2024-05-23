Вертолет свяжет Петрозаводск и Сенную Губу

Петрозаводск и Сенную Губу свяжет вертолетный рейс. Это временно, пока не будет завершено освидетельствование причала в деревне Лонгасы, после чего в населенном пункте сможет останавливаться метеор.

В карельском минтрансе рассказали, что вертолет будет летать дважды. Вечерний рейс состоится 26 мая из Петрозаводска в 20:30, из Сенной Губы в 21:10.

1 июня вылет из Петрозаводска в 10:30, обратно в 11:10, а 2 июня состоится рейс из Сенной Губы в 20:10.

Пассажирам рекомендует приезжать в аэропорт в Петрозаводске за полтора часа до вылета, в Сенной Губе – за полчаса. // фото скриншот видео VK-паблика минтранс РК