Стало известно расписание рейсов на Кижи и цена билетов

Продажу билетов на рейсы Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск откроют с 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Карелии.

Рейсы будут выполняться до 31 октября текущего года при благоприятных метеоусловиях. Они запланированы трижды раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям.

Расписание рейсов:

- отправление из Петрозаводска в 18:00;

- прибытие на остров Кижи в 19:40;

- отправление с острова Кижи в 19:50;

- прибытие в Петрозаводск в 21:30.

Это расписание действует до 1 августа, потом оно будет меняться в зависимости от погодных условий и уменьшения светового дня.

Билеты можно купить в кассовом павильоне на причале № 4. Они будут стоить 4800 рублей в обе стороны. Дети до 10 лет смогут ездить по специальному тарифу – 50 процентов от полной стоимости проезда.

Остановка в Сенной Губе будет производиться только после освидетельствования причала в деревне Лонгасы. До результатов осмотра рейс будет выполняться вертолетом из аэропорта «Петрозаводск». // фото: минтранс Карелии