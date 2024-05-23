23 мая 2024, 15:57
Саженцы дуба из Белгородской области высадили в Петрозаводске
В Петровском сквере высадили молодые деревца – это подарок
Молодые дубки высадили в Петровском сквере карельской столицы. Саженцы подарили представители Белгородской области, рассказала мэр Инна Колыхматова.
Это панские дубы, их вырастили в Шебекинском округе и доставили в Карелию.
- Для нашего города дуб имеет особое историческое значение. Петр I очень любил их и высаживал,
– отметила мэр.
Она подчеркнула, что сейчас эти деревья служат символом единения и благодарности Петрозаводску за поддержку Белгородской области. // фото: Инна Колыхматова/ВКонтакте