11 февраля 2022, 16:02
Ведущим КВН вместо Александра Маслякова станет Дмитрий Нагиев
Известный шоумен заменит на время болезни бессменного ведущего «Клуба веселых и находчивых»
Запланированную на 17 февраля игру КВН вместо Александра Маслякова будет вести актер Дмитрий Нагиев. О замене сообщили в Instagram-аккаунте телеигры.
Стало известно, что шоумен будет вести 1/8 финала Высшей лиги КВН. Александр Масляков пропустит игры из-за болезни. Он на днях записал видеообращение и рассказал, что второй раз заразился коронавирусом.
Сам Нагиев заявил «РИА Новости», что действительно примет участие в проекте. При этом он подчеркнул, что заменить Александра Маслякова невозможно.
- На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я - первый из них, - объяснил Нагиев. // Фото: lentachel.ru