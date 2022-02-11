Ведущим КВН вместо Александра Маслякова станет Дмитрий Нагиев

Запланированную на 17 февраля игру КВН вместо Александра Маслякова будет вести актер Дмитрий Нагиев. О замене сообщили в Instagram-аккаунте телеигры.

Стало известно, что шоумен будет вести 1/8 финала Высшей лиги КВН. Александр Масляков пропустит игры из-за болезни. Он на днях записал видеообращение и рассказал, что второй раз заразился коронавирусом.

Сам Нагиев заявил «РИА Новости», что действительно примет участие в проекте. При этом он подчеркнул, что заменить Александра Маслякова невозможно.