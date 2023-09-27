Ведущая популярной передачи раскрыла причину ухода из проекта

Актриса Татьяна Арнтгольц раскрыла причину своего ухода из передачи «Жди меня» на НТВ. Экс-ведущая рассказала, что просто устала, ее слова приводит StarHit.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения... Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала»,

- рассказала Арнтгольц.

Актриса поблагодарила команду телепередачи за годы совместной работы. Она опровергла информацию о том, что ушла из программы из-за некоего конфликта.

Отмечается, что «Жди меня» вместе с народным артистом России Александром Лазаревым теперь будет вести актриса Алена Бабенко. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder