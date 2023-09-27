Врач назвала три важных для здоровья печени продукта

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут сохранить здоровье печени. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила врач, от печени зависит выработка здорового холестерина в крови. Среди продуктов, которые влияют на это, медик выделила яйца, творог и йогурт, посоветовав россиянам употреблять их.

Чтобы плохой холестерин не оседал на стенках сосудов, Соломатина рекомендует употреблять льняное масло, жирную рыбу и печень трески. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography