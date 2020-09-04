Вчера вечером у пожарных Карелии было много работы

03 сентября в 20:00 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района (четыре человека и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке располагавшейся по адресу ул. Солнечная у д. 11, в поселке Марциальные Воды. В 20:30 пожар был ликвидирован, сообщает МЧС Карелии.

В 21:39 пожарные Беломорского района (восемь человек, две единицы техники) совместно с ДПД п. Сосновец (два человека) тушили пожар в неэксплуатируемом строении у д. №5 в Ильинском переулке п. Сосновец. Огонь удалось потушить только к 23:30.

В 23:10 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (шесть человек и две единицы техники) тушили частную баню в д. Котчура. Закончили в 0:59.

Кроме того, вчера «Петрозаводск говорит» уже писал о пожаре, который тушили вечером в жилом доме на ул. Перевалочной в Петрозаводске.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

