Вазоны с цветами установят на улицах Петрозаводска

Петрозаводск в этом году зазеленеет. В планах администрации города высадить многолетники, установить вазоны и цветники, организовать ландшафтные композиции.

По сообщению пресс-службы мэрии, новые цветники появятся на улицах Титова, Свердлова, Сортавальской, Ленинградской в районе пересечении с набережной Варкауса, на Пионерской аллее на улице Анохина, в парке Победы на пересечении проспекта Ленина и Пушкинской улицы, на Кукковском кольце, на площади Гагарина, на Березовой аллее, в Кленовом сквере, на Онежской набережной.

На Советской площади газон летом превратится в большой цветник «Фестиваль цветов». В городе в рамках проекта «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев» планируют посадить 60 лип на проспекте Невского, 25 яблонь в Гиперборейском сквере, 10 лип на проспекте Ленина, 30 кустарников в сквере Степанова, более 300 деревьев на Левашовском бульваре.

Ландшафтные композиции из хвойных и декоративных лиственных кустарников с травянистыми однолетниками и многолетниками появятся в парке Победы, в сквере Горсовета, на Советской площади, на проспекте Ленина и в сквере Элиаса Леннрота.

На лето запланировано провести ремонт газонов. В частности работы планируется выполнить на проспектах Ленина, Карла Маркса и Невского, на улицах Еремеева, Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, Мурманской, на Онежской набережной, Советской площади и площади Гагарина, у Вечного огня.

Уточняется, что работы начнутся, когда позволит погода.

Фото: trizio.ru