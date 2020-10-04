04 октября 2020, 17:30
Ванга предсказывала болезнь Трампа
Американский президент проходит лечение от коронавирусной инфекции
Поклонники знаменитой болгарской предсказательницы Ванги заявляют о том, что она предсказывала тяжелые последствия для президента США Дональда Трампа.
Как сообщает РЕН ТВ, по словам фанатов прорицательницы, Ванга сообщала, что американский президент в 2020 году заболеет «загадочной болезнью», которая приведет к глухоте и опухоли мозга.
Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп проходит лечение в военном госпитале.
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