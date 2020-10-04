Стало известно, где в Петрозаводске может быть построена поликлиника

В Законодательном Собрании РК состоялось рабочее совещание с участием исполняющего обязанности Председателя Петросовета Александра Ханцевича, на котором рассмотрены перспективы развития поликлиники №3 в Петрозаводске.

Третья поликлиника постоянно получает жалобы и претензии от жителей карельской столицы. Лечебное учреждение располагается в здании перепрофилированного общежития 1958 года постройки на пр. Первомайский, 28 и в силу недостатка помещений не может в нормальных условиях оказывать населению полный перечень современных медицинских услуг.

На совещании были рассмотрены несколько вариантов решения вопроса, среди которых: реконструкция существующего здания, сотрудничество с учреждением здравоохранения «РЖД - Медицина», а также строительство новой поликлиники.

Участники совещания обсудили вопрос, где можно разместить новую поликлинику, если решение о ее строительстве все-таки будет одобрено на федеральном уровне. Руководитель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов отметил, что администрацией Петрозаводска уже предусмотрен земельный участок под поликлинику площадью 0,8 га в районе улиц Мурманская и Бесовецкая. Сейчас там расположено три дома, которые включены в текущую программу расселения аварийного жилья и подлежат сносу в ближайшие два года. После того как данная территория будет освобождена, на нем будет возможно строительство новой поликлиники.