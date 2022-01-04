В жилой комплекс в центре Петрозаводска проник вор

В выходные дни в одном из новых жилых комплексов в центре Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник внутреннего контроля комплекса пояснил стражам порядка, что заметил, как некий мужчина перелез через забор, взял чужой велосипед и попытался перекинуть его за ограду. План не удался - транспортное средство повисло на заборе.

Сотрудники Росгвардии задержали злодея - им оказался 20-летний горожанин. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника