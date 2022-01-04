Четыре ребенка пострадали в ДТП в Приладожье

В понедельник, 3 января, на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Так, в 12 часов на 190-м километре федеральной магистрали случилась первая авария. По данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, допустил выезд на встречку, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Флюенс» под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП травмированы пассажиры автомобиля «Рено Флюенс»: 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Дети находились в детских удерживающих устройствах.

Вторая авария с участием детей произошла в 16:00 на 174-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Дастер», 1990 года рождения, в результате неуправляемого заноса совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 36- летнего водителя. В результате ДТП пострадали 3 пассажира «Рено Логан»: 36-летняя женщина и мальчики в возрасте 2 и 9 лет. Оба ребенка перевозились в автомобиле в соответствии с требованиями ПДД РФ.

ГИБДД проводит проверки по фактам происшествий. Фото pixabay.com/geralt