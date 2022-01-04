В ГИБДД прокомментировали трагедию на выезде из Петрозаводска

В ГИБДД Карелии прокомментировали вчерашнюю вечернюю аварию, произошедшую на Вознесенском шоссе на выезде из Петрозаводска.

По данным ведомства, инцидент случился в 17:36. По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Киа Прайд» допустил занос транспортного средства и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Митсубиси Паджеро» под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП травмирован водитель автомобиля «Киа». 33-летний пассажир «Киа» от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото: скриншот видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»