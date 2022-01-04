04 января 2022, 09:17
Мужчина погиб на пожаре в Карелии
Следователи выясняют причины трагедии, произошедшей в Лоухском районе
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения. Труп был найден сотрудниками МЧС во время тушения пожара в жилом доме в поселке Сосновый Лоухского района 30 декабря, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Правоохранители осмотрели место трагедии. Для выяснения причин пожара и смерти человека назначены экспертизы.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото источника