04 января 2022, 09:17
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Карелии

Следователи выясняют причины трагедии, произошедшей в Лоухском районе

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения. Труп был найден сотрудниками МЧС во время тушения пожара в жилом доме в поселке Сосновый Лоухского района 30 декабря, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Правоохранители осмотрели место трагедии. Для выяснения причин пожара и смерти человека назначены экспертизы.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото источника

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