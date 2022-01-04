Мужчина погиб на пожаре в Карелии

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины 1977 года рождения. Труп был найден сотрудниками МЧС во время тушения пожара в жилом доме в поселке Сосновый Лоухского района 30 декабря, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Правоохранители осмотрели место трагедии. Для выяснения причин пожара и смерти человека назначены экспертизы.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото источника