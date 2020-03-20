В законе Карелии появится понятие «социального предпринимательства»

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков внес в Законодательное собрание республики проект закона, устанавливающий и определяющий в региональном законодательстве понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Соответствующие изменения вносятся в региональный закон «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия».

В пояснительной записке отмечается, что закон подготовлен с целью расширения направлений государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Финансирование новых направлений господдержки будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, заложенных в бюджет республики. Средств на это пока не добавляется.