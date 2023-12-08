В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений. Об этом рассказали разработчики мессенджера.

Отныне пользователи WhatsApp смогут отправлять голосовые сообщения, которые будут автоматически удаляться после одного прослушивания. Такие записи будут отмечаться специальным значком.

Уточняется, что такие сообщения могут быть полезны для безопасной передачи конфиденциальных данных. Например, если пользователю нужно продиктовать другу данные своей банковской карты.

Нововведение станет доступным для всех юзеров в течение ближайших дней. // Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev