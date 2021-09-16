16 сентября 2021, 20:32
В WhatsApp для Android появится новая функция
Популярный мессенджер позволит пользователям искать услуги и магазины
Некоторые пользователи WhatsApp смогут находить в мессенджере необходимые им услуги и торговые точки. Функцию уже тестируют, но только для приложений на Android, передает РИА Новости.
О том, что новый сервис доступен в бета-версии, сообщил исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт.
Функция называется «Предприятия поблизости», это целый большой раздел с магазинами, ресторанами, мастерскими и другими находящимися поблизости от пользователя предприятиями.
В WhatsApp заверили, что сервис абсолютно конфиденциален. Мессенджер якобы не отслеживает, где находятся пользователи.
Также приложение не собирает данные о компаниях, которые просматривают использующие новую функцию. // Фото: Webster2703/Pixabay