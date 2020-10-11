В выходные автоинспекторы Карелии продолжают ловить пьяных водителей

10 октября инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии остановили в Кемском районе автомобиль «Шевроле Нива», сообщает госавтоинспекция Карелии.

За рулем находился 30-летний нетрезвый водитель. Нарушитель отстранен от управления автомобилем. Составлены административные материалы по статье 12.8.1. КоАП РФ.

В Сегежском районе инспекторы спецвзвода ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем «Жигули» 42-летнего пьяного водителя.

Теперь задержанных водителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.