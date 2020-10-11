В Петрозаводске пропала несовершеннолетняя девушка

Сотрудниками Отдела полиции 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Яна Алексеевна Староверова 2005 года рождения, которая вчера, ушла из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка, сообщает МВД Карелии.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, чёрные волосы.

Была одета: в белую куртку и белую футболку, чёрные джинсы, обута в белые кроссовки

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона +79814020614