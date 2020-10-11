11 октября 2020, 14:03
В Петрозаводске пропала несовершеннолетняя девушка
Ушла из дома и не вернулась до сих пор
Сотрудниками Отдела полиции 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Яна Алексеевна Староверова 2005 года рождения, которая вчера, ушла из дома, расположенного в микрорайоне Перевалка, сообщает МВД Карелии.
До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, чёрные волосы.
Была одета: в белую куртку и белую футболку, чёрные джинсы, обута в белые кроссовки
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона +79814020614