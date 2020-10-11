Уроженец Карелии, вылезая из окна пятого этажа, сорвался в Петербурге

Вчера в 19:42 в полицию Санкт-Петербурга позвонил 20-летний студент и заявил, что когда он ждал такси, из окна пятого этажа дома № 39 на Сердобольской улице по водосточной трубе стал выбираться мужчина, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На уровне третьего этажа «верхолаз» не удержался и упал. Мужчина находился в сознании и был пьян.

Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему первую помощь, после чего тот от госпитализации отказался и ушёл в неизвестном направлении.

Полицейские опросили жильца коммунальной квартиры на пятом этаже, из окна которой предположительно вылез мужчина. Однако 52-летний жилец заявил, что посторонних в квартире не было и из окна никто не выходил.

Врачам пострадавший представился 41-летним уроженцем Карелии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.