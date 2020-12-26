В воскресенье в Карелии похолодает до минус 26

Завтра, 27 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -16, -18°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -20°С, местами до -26°С, днем -13, -18°С, местами до -24°С, на юго-западе местами -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до -17, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -11-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -2-10, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото balashover.ru