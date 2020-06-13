В воскресенье в Карелии обещают до плюс 25 градусов

В воскресенье, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Ночью температура воздуха опустится до +7, +9. Днем потеплеет до +21, +23.

14 июня в Карелии также небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах +6, +11, местами столбик термометра приблизится к отметке +1. Днем воздух прогреется до +20, +25.

В Калевале ночью +14, днем +27;

В Кондопоге ночью +11, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;

В Олонце ночью +9, днем +25;

В Пудоже ночью +9, днем +25;

В Сегеже ночью +12, днем +26;

В Сортавале ночью +10, днем +22;

В Суоярви ночью +10, днем +25.