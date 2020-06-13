В воскресенье в Карелии обещают до плюс 25 градусов
В воскресенье, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Ночью температура воздуха опустится до +7, +9. Днем потеплеет до +21, +23.
14 июня в Карелии также небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах +6, +11, местами столбик термометра приблизится к отметке +1. Днем воздух прогреется до +20, +25.
В Калевале ночью +14, днем +27;
В Кондопоге ночью +11, днем +22;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +25;
В Олонце ночью +9, днем +25;
В Пудоже ночью +9, днем +25;
В Сегеже ночью +12, днем +26;
В Сортавале ночью +10, днем +22;
В Суоярви ночью +10, днем +25.