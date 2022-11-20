В травмпункт начали обращаться петрозаводчане после падения на льду

К травматологам на Антикайнена в Петрозаводске в минувшую пятницу, 18 ноября, обратились 53 человека, из них семеро с травмами в результате падения на льду.

В субботу, 19 ноября, было 43 обращения из них шестеро – из-за падений на льду. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Министр дал несколько советов, чтобы минимизировать падение при гололеде. В частности, по мнению министра, если на улице каток, то лучше носить обувь без каблука с нескользящей подошвой, она должна крепко обхватывать лодыжку. Передвигаться лучше небольшими скользящими шажками и не спешить, особенно при переходе проезжей части.

«Ноги должны быть слегка расслаблены, слегка согнуты в коленях, корпус наклонен вперед»,

- советует карельский министр.

При ходьбе он рекомендует смотреть под ноги, руки вынуть из карманов, обходить небезопасные места, например, ступеньки. Если по ступенькам пройтись все же необходимо, Охлопков советует, ногу при спуске ставить вдоль ступеньки, так как при потере равновесия такая позиция смягчит падение. // фото: yandex.ru