08 июля 2020, 20:50
Маркет

В торговом центре «Пассаж» проходит глобальная распродажа

Скидки в магазине сети на некоторые товары - до 70%

Торговые центры «Пассаж» проводят большую распродажу. Покупателей ждут скидки от 30 до 70%.

В магазине представлен  широкий ассортимент детской и взрослой одежды, нижнего белья, косметики, изделий из кожи, продукты.

В период распродажи с 8 по 31 июля можно приобрести обновки и полезные вещи очень выгодно. 

Торговый центр «Пассаж» находится по адресу:

- пр. Александра Невского, 30,

Подробную информацию по акциям, скидкам и специальным предложениям вы можете найти на ресурсах:

Группа в контакте: https://vk.com/passazh_ptz_group
Инстаграм: https://instagram.com/stc_passazh_
Сайт: https://stc-passazh.ru/o-kompanii/novosti.html
 

 

Обсудить
просмотр
170838
Метки: 
Пассаж
Торговый центр Пассаж
Распродажа в Пассаже