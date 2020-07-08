В торговом центре «Пассаж» проходит глобальная распродажа

Торговые центры «Пассаж» проводят большую распродажу. Покупателей ждут скидки от 30 до 70%.

В магазине представлен широкий ассортимент детской и взрослой одежды, нижнего белья, косметики, изделий из кожи, продукты.

В период распродажи с 8 по 31 июля можно приобрести обновки и полезные вещи очень выгодно.

Торговый центр «Пассаж» находится по адресу:

- пр. Александра Невского, 30,

Подробную информацию по акциям, скидкам и специальным предложениям вы можете найти на ресурсах:



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