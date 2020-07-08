08 июля 2020, 20:50
В торговом центре «Пассаж» проходит глобальная распродажа
Скидки в магазине сети на некоторые товары - до 70%
Торговые центры «Пассаж» проводят большую распродажу. Покупателей ждут скидки от 30 до 70%.
В магазине представлен широкий ассортимент детской и взрослой одежды, нижнего белья, косметики, изделий из кожи, продукты.
В период распродажи с 8 по 31 июля можно приобрести обновки и полезные вещи очень выгодно.
Торговый центр «Пассаж» находится по адресу:
- пр. Александра Невского, 30,
Подробную информацию по акциям, скидкам и специальным предложениям вы можете найти на ресурсах:
Группа в контакте: https://vk.com/passazh_ptz_group
Инстаграм: https://instagram.com/stc_passazh_
Сайт: https://stc-passazh.ru/o-kompanii/novosti.html