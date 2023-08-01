В СЗФО чаще всего открывают бизнес в сфере образования и рекламы

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2023 году жители России чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, специализированных строительных работ и строительства зданий, операций с недвижимым имуществом, общепита, персональных услуг оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки программного обеспечения.

Среди них наибольший прирост субъектов малого бизнеса показала сфера разработки компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области. Таких бизнесов открыли на 44%, чем в первую половину 2022 года. Также подросло число тех, кто зарегистрировал дело в области спорта, отдыха и развлечений (+40%) и в сфере обслуживания зданий и территорий (+35%).

В первом полугодии количество женщин, оформивших свое дело, увеличилось на чуть более 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 58% и 42% соответственно.

Сохраняется тенденция на омоложение бизнеса: порядка 43% составляют люди, регистрирующие бизнес до 35 лет, из них 15% приходится на категорию совсем молодых предпринимателей до 25 лет. Данное возрастное соотношение характерно для всех регионов Северо-Западного федерального округа страны практически в равной степени. Наибольшая доля молодежи, оформившей свой бизнес в этот период, проживает в Новгородской области, Псковской области и Республике Карелия. В этих регионах доля молодежи составляет 48 процентов.

По данным исследования среди регионов СЗФО наибольший прирост по регистрациям бизнеса с использованием сервиса АО «Деловая среда» за первые половину 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года показали Псковская область (+46%), Республика Карелия (+27%) и Архангельская область (+27%).

Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2023 года составило 84% и 16% соответственно. В сравнении с прошлым годом число ИП выросло на 2 процента.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 13 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета на территории СЗФО.