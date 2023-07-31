Сбер поддержал футбольный матч среди дипломатов

Сбер поддержал первый в истории мирового футбола матч молодых дипломатов России и Африки, который прошел в минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Организаторами этого исторического события выступили Совет молодых дипломатов МИД РФ и АНО «Инициатива» из Республики Карелия при поддержке Фонда Росконгресс, Сбер, Администрации Санкт-Петербурга, Объединения федераций футбола «Северо-Запад» и Федерации футбола Санкт-Петербурга. Техническим партнером матча выступил российский бренд «Jögel», который является партнером РФС и официальным экипировщиком сборной России по футболу.

На футбольное поле легендарного стадиона вышли молодые дипломаты Министерства иностранных дел России и африканских государств. Среди почетных гостей – глава МИД Сьерра-Леоне, руководители комитетов Администрации Санкт-Петербурга, а также: экс-нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), а ныне, заместитель генерального директора клуба с берегов Невы Андрей Аршавин.

Мероприятие вошло в спортивную программу второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». В этот день деловое поле саммита «Россия-Африка» сменилось футбольным полем для продолжения развития и укрепления связей профессиональной и «народной» дипломатии. Со счетом 4:1 коллеги из Африки одержали убедительную победу. На поле также вышли и представители Карелии – честь региона отстаивал директор АНО «Инициатива» Юрий Стародубцев.

Взаимодействие с АНО «Инициатива» в организации спортивной программы саммита «Россия-Африка» для Сбера очень почетно. АНО «Инициатива» совместно с национально-культурными общественными организациями страны и Карелии проводят серию культурно-спортивных событий на региональном и федеральном уровнях. Это содействует развитию и популяризации спорта и здорового образа жизни. Для нас это важный ESG-проект, который помогает продолжать внедрять принципы экологической, социальной и управленческой ответственности в республике и стране. С работой АНО «Инициатива» мы знакомы давно. Проекты «Кубок дружбы народов» и «Футбол без границ» - известен многим. Поддержка со стороны Сбер футбольного матча молодых дипломатов России и Африки стал первым результатом нашего взаимодействия. Будем и дальше развивать наше сотрудничество в спортивно-культурной сфере,

- рассказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Искусство дипломатии заключается не только в налаживании конструктивного диалога, но и в умении играть в команде. В текущей международной ситуации нам важно создавать условия, которые станут основой будущих взаимовыгодных отношений с африканскими странами. Мы приветствуем инициативу проведения товарищеского футбольного матча, это мероприятие дополнительно подчеркивает крепкие узы дружбы между Россией и Африкой. Мы полагаем, что спортивная дипломатия является полноценной составляющей внешней политики России в мире,

- отметил председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.

Это большая честь представлять Карелию на международном уровне в качестве организаторов футбольного мачта дипломатов России и Африки. Спорт объединяет людей, и мы рады, что можем внести свой вклад в процесс развития спортивной дипломатии. Мы начинали наше взаимодействие с МИД РФ два года назад, с организации футбольных матчей с представителями Болгарии, Беларуси, Сербии, Ирака, Узбекистана и со временем нас заметили на федеральном уровне. В результате поступило приглашение принять участие в спортивной программе Второго саммита «Россия-Африка». Подготовка заняла четыре месяца. Мы благодарны Карельскому отделению Сбера - руководство откликнулось на наше предложение о сотрудничестве. В итоге получилось красивое и большое международное спортивное событие,

- сообщил директор АНО «Инициатива» Юрий Стародубцев.