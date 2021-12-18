В Суоярви поглощаемый черной плесенью дом не могут признать аварийным

Жильцы дома №29 по ул. Ленина в Суоярви обратились к главному редактору телеканала «Ника Плюс» Андрею Мазуровскому с давней проблемой: они устали доказывать, что условия, в которых приходится жить, несовместимы со здоровьем и психическим благополучием. Черная плесень, надежно поселившаяся почти в каждой комнате, чувствует себя полноправной хозяйкой.

Безнадежно прогнившие трубы, трещины и дыры в стенах на улицу, отваливающаяся от потолка штукатурка, сгнивший пол и постоянные спутники: сырость и холод. По словам жителей, в доме 1960 года постройки ни разу не было ремонта.

Три недели назад от рака легких умерла женщина, прожившая в этом доме 42 года. До этого скончался ее муж. Осталась сорокалетняя дочь-инвалид, за которой нужен постоянный уход. Есть ли связь между уходом несчастной и отравленным черной плесенью воздухом?

Среди жильцов этого общежития -дети, пенсионеры и инвалиды. Но людей продолжают отфутболивать от одной инстанции к другой. Прокуратура нашла основания для признания общежития подлежащим сносу, но дом упорно не признают аварийным. Не сетевые ли магазины, арендующие площади в этом доме, влияют на решения управленцев?