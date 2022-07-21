21 июля 2022, 19:09
В Сулажгоре модернизируют старейшую школу города
Отсутствие капитального ремонта школы 1963 года постройки не могло не сказаться на ее состоянии, и на данный момент здесь идет ремонт пищеблока
К 31 августа ремонт пищеблока в школе № 12 будет завершен. Дети в положенную дату придут в школу, и новенькая столовая будет предоставлена к их услугам.
В данный момент проектно-сметная документация по ремонту старейшей школы Петрозаводска находится на экспертизе, и только после этого город сможет подать документы на участие в федеральном проекте по модернизации школьных систем образования.
В планах ремонт фасада здания, кровли, канализации, водяного сообщения, всех электросетей здания школы. Это серьезное финансирование и без помощи федералов его не осилить.
«Социально-экономическое развитие Петрозаводска предполагает помощь такого возраста школе как школа Сулажгоры», - заметила председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)