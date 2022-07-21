Ученые рассказали, будет ли это лето грибным

Основной грибной сезон начнется в августе. Будет ли он особенно урожайным в карельских лесах, рассказала «Столице на Онего» биолог Ольга Предтеченская.

По словам старшего научного сотрудника КарНЦ РАН, особенного изобилия ждать не стоит. Прошлый и позапрошлый года были грибными. Но трех урожайных лет практически никогда не бывает, отметила Ольга Предтеченская.

Она объяснила, что урожай зависит от того, какая будет погода. Нужно, чтобы в лесной подстилке накопилось много свободного азота. Это происходит, когда долго стоит жара без дождей. Потом, после так называемых грибных дождей грибы начинают расти.

Кстати, их можно как срезать, так и вырывать с корнем. Грибн6ица не пострадает в любом случае. // Фото: pxhere.com