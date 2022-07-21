Омолаживающую подрезку кустарников проводят в Петрозаводске

Вдоль магистралей Петрозаводска проводится омолаживающая подрезка кустарников. Работы ведут специалисты Кондопожского ДРСУ, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас работы ведутся на проспектах Первомайском и Карла Маркса, а также на улице Фридриха Энгельса. Обрезку выполняют с так называемой «посадкой на пень». Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников с развитой за годы корневой системой. Впоследствии живая изгородь восстановится. Это необходимо для поддержания ее декоративных свойств и омоложения.

В прошлые годы такую обрезку уже проводили, и она хорошо зарекомендовала себя. Живая изгородь полностью восстановилась за один год. Результаты работ 2020 и 2021 годов можно увидеть на бульварах Победы, Мариинском и Левашовском, в скверах Ивана Сенькина, Центральном, Петровском, Ленинградских ополченцев, Моряков Онежской флотилии, в парках Ямка и Победы, на аллее Дружбы и на площадях Кирова, Ленина и Советской. Фото мэрии Петрозаводска