Вепсы из Карелии стали участниками нового тревел-шоу

В России появилось новое тревел-шоу – «Национальность.ru». В нем популярные телеведущие рассказывают о народах, проживающих на территории нашей страны, ездят по необычным местам и знакомятся с культурой и традициями местных жителей.





На острове Кижи уже прошли съемки выпуска, в котором будет представлена Республика Карелия. Его главной героиней стала этническая вепсянка Анна Анхимова.

Мои предки до восьмого поколения вепсы и я воспитывалась в вепсской среде. Авторы и ведущие хотели поговорить с носителями вепсской культуры и выбрать локацию. Так как в музее Кижи есть направление, отражающее вепсский сектор, то мы поехали прямо на остров. Мы показали главную экспозицию, рассказали о традиционных костюмах, об их элементах и украшениях, цветовой гамме,

– вспоминает Анна.



Перед поездкой на Кижи авторы тревел-шоу побывали и в вепсском селе Шелтозеро, пообщалась с жителями, но им не удалось приобщиться к блюдам национальной кухни. Анна, которая более 10 лет занимается сохранением и развитием традиционной кухни Карелии и даже стала суперфиналисткой конкурса лидерства «Лидеры Карелии – 2021» с проектом «Этнокухня», поделилась со съемочной группой своими знаниями.



Для участников проекта я представила вепсские и карельские калитки, карельский десерт, сканцы, лукапаймишт и многое другое, – рассказывает Анна. – Им было интересно узнать и увидеть, как я по традиционным вепсским рецептам, готовлю любимую вепсскую еду. Участники встречи с удовольствием постигали науку о подаче и бытовании вепсских блюд. Съемочная группа отметила, что везде в Карелии несколько раз предлагают отведать чай, причем из настоящего самовара. Кроме того, их очень удивил главный ингредиент нашего традиционного теста – рожь. Ведь мы на острове Кижи до сих пор сами выращиваем рожь, а затем из нее делаем ржаную муку. Для них это была экзотика. Мы показали им поля и рассказали о процессах обработки.



Также гостям-телевизионщикам рассказали про интерьер, про вепсское гостеприимство и образ жизни.



Мы развеяли миф, что вепсы – это лесные жители, – продолжает рассказ Анна Анхимова. – Был момент, связанный с вопросами от съемочной группы. Они предложили рассказать что-то на вепсском и очень удивились, что в языке вепсов нет слова «пожалуйста». Вместо этого, мы используем «будь добр» или «будь добра». За этим скрывается очень много. Например, если вы приехали в вепсское поселение, то местные сразу заметят гостя. Так сделали и участники съемочной группы, попробовав понять и приобщиться к быту вепсов.



Среди ведущих шоу – популярные тревел-блогеры Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Андрей Соколов. Ведущим выпуска о Карелии стал Александр Снитовский. Для шоу запланировано внять несколько сотен выпусков. Среди уже вышедших – рассказы о жизни и обычаях кабардинцев, татар, чувашей и других национальностей.

Фото: Группа Рыборецкого вепсского сельского поселения